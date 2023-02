Was sie über heutige LASK-Spiel wissen sollten

Mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen SC Austria Lustenau absolviert die neue Raiffeisen-Arena auf der Gugl heute ihren ersten Stresstest (20.30 Uhr). Vor der Pflichtspielpremiere des Stadions, das in nur 16 Monaten Bauzeit aus dem Boden gestampft wurde, sollten alle organisatorischen Hausaufgaben erledigt sein. Vor dem Ankick einer neuen schwarz-weißen Zeitrechnung beantworten die OÖNachrichten die wichtigsten Fragen rund um die neue Sehenswürdigkeit der Landeshauptstadt und das Eröffnungsspiel, zu dem heute rund 13.000 Zuschauer erwartet werden.

LASK LASK Das Wunder Schade, dass es neben dem Applaus auch Pfiffe gibt von Christoph Zöpfl Das Wunder

Welches Spiel bekommen die Fans heute in der Raiffeisen-Arena zu sehen?

Auf jeden Fall 22 bis in die Haarspitzen motivierte Spieler. Das gilt auch für Gegner Austria Lustenau, dessen Trainer Markus Mader gestern bereits eine Kampfansage ausgesendet hat. Er rechnet sich große Chancen aus, als Spielverderber die Eröffnungsparty zu stören: "Der LASK hat in den ersten beiden Frühjahrspartien noch nicht so stark wie im Herbst performt – wobei man dazusagen muss, dass der LASK beide Partien in Unterzahl gespielt hat. Wenn wir die ersten 20 Minuten überstehen, in denen der LASK voll anpressen wird, dann haben wir eine gute Chance."

Wie kommen die Besucher am besten ins Stadion?

Linz Linien und Polizei appellieren dringend, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Zwischen Taubenmarkt und Botanischem Garten sowie dem Busterminal des Hauptbahnhofs und der Station Stadion werden Shuttlebusse eingerichtet. Die Linienbusse fahren das Stadion nach Fahrplan an. In der Ziegeleistraße ist die rechte Fahrspur ab Nachmittag eine Busspur.

Können Personen im Privatauto zum Stadion chauffiert und nach dem Spiel wieder abgeholt werden?

Ja, die Zufahrt ist möglich. Die öffentliche Straße ist nicht gesperrt. Ratsam ist es nur in Notfällen, etwa für körperlich eingeschränkte Personen. Es gibt auch einen rollstuhlgerechten Aufzug ins Stadion.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Darf man heute mit einer Eintrittskarte für das Spiel die öffentlichen Verkehrsmittel gratis benützen?

Ja, fünf Stunden vor Spielbeginn und bis Mitternacht gilt die Eintrittskarte für das Stadion heute als Ticket in der Kernzone der Linz Linien – also sowohl für die Linienbusse als auch die Shuttlebusse zum Stadion.

Wo sind die besten Parkplätze für Stadionbesucher?

Für Autofahrer gibt es in den Tiefgaragen am Bahnhof, der Raiffeisen-Garage am Südbahnhofmarkt, der Garage im Zentrum, im City Parkhaus und in der Elisabeth-Garage stark vergünstigte Tarife: Drei Stunden vor Spielbeginn bis um 5 Uhr am Folgetag kostet das Parken dort 3,50 Euro. Von dort aus empfiehlt es sich, die Shuttlebusse vom Taubenmarkt und vom Hauptbahnhof zu nutzen.

Wie bereitet sich die Polizei auf dieses Spiel vor?

Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter, der heute den Stadion-Einsatz leitet, rechnet mit keinen großen Vorkommnissen: "Ich glaube, dass heute bei den Fans die Freude über das neue Stadion überwiegt." Die Polizei sei aber in ausreichender Stärke präsent.

Dem Aufwärmtraining der Schwarz-Weißen folgt heute die Premiere. Bild: APA/TEAM FOTOKERSCHI / BAYER

Wie ist die Stimmung in der Fanszene?

Geteilt – die Choreographie bei der "schwarz-weißen Wand" wurde lange vorbereitet und stellt einen absoluten Höhepunkt dar. Zuletzt ging allerdings auch ein Schreiben der organisierten Fanszene an den Klub, in dem vor allem die fehlenden Tagestickets für die Eröffnung kritisiert wurden.

Welches Programm gibt es heute abgesehen vom Fußballspiel?

Bereits ab 17.30 Uhr ist die Fanzone vor der schwarz-weißen Stehplatztribüne geöffnet. Ab 19.30 Uhr beginnt dann das offizielle Programm im Stadion, das im Großen und Ganzen eine Überraschung für die Fans sein soll. Die Linzerin Hanna Kastner wird das "Hoamatland" interpretieren, Ex-Russkaja-Bandmitglied Mia Nova geigt auf.

Sind Stadioneröffnungen mit Siegen des Heimteams verbunden?

Grundsätzlich ja. Wacker Tirol Innsbruck (2000/1:0 gegen Rapid), Austria Klagenfurt (2007/1:0 gegen Austria Wien), Rapid (2016/5:0 gegen Ried) und Austria Wien (2018/2:1 gegen Innsbruck) haben gewonnen. Nur Austria Salzburg (2003/1:1 gegen FC Kärnten) gab beim Premierenspiel Punkte ab. Und die SV Guntamatic Ried eröffnete die heutige Josko-Arena 2003 mit einem 1:0 gegen den heutigen LASK-Gegner Austria Lustenau. Das sollte auch für die Schwarz-Weißen ein gutes Omen sein.

Auf nachrichten.at finden Sie heute einen Liveticker (ab 17.00 Uhr), Bildergalerien, den Spielbericht und ein Video von der heutigen Stadioneröffnung und dem Spiel gegen Lustenau.

Mehr zum Thema LASK LASK "Alles vom Feinsten, da gibt es keine Ausreden" LINZ. Der Ball rollt: Vor dem Ankick am Freitag trainierte der LASK heute erstmals in der Raiffeisen-Arena "Alles vom Feinsten, da gibt es keine Ausreden"

Mehr zum Thema Faszination Heimat Faszination Heimat Schwarz und weiß – wie der LASK, so das Leben Der LASK kehrt am Freitag auf die Gugl zurück. Die Eröffnung des Stadions wird für die vielen Fans zum Fußball-Fest. Schwarz und weiß – wie der LASK, so das Leben

Mehr zum Thema LASK LASK Theater der schwarz-weißen Träume Mit der neuen Raiffeisen-Arena auf der Linzer Gugl verwirklicht der LASK eine Vision, an die niemand mehr so richtig glauben wollte. Theater der schwarz-weißen Träume

Mehr zum Thema LASK Das neue LASK-Stadion in Zahlen Am Sonntag findet das erste Spiel in der Raiffeisen-Arena statt. Daten und Fakten zum Stadion Das neue LASK-Stadion in Zahlen

Mehr zum Thema LASK LASK "Linzer Stadion" und "modern" passen endlich wieder zusammen Nur 16 Monate nach dem Spatenstich wird die neue Raiffeisen-Arena auf der Linzer Gugl mit den Spielen der LASK Ladies gegen Geretsberg am Sonntag ... "Linzer Stadion" und "modern" passen endlich wieder zusammen

Mehr zum Thema LASK Die erste LASK-Spielerin erzielte das erste Tor in der neuen Arena LINZ. Katharina Mayr traf beim 4:1-Sieg der LASK Ladies vor 3500 Zuschauern – ein Rekord im österreichischen Frauen-Klubfußball. Die erste LASK-Spielerin erzielte das erste Tor in der neuen Arena

Mehr zum Thema LASK LASK Der Stadion-Marathon des LASK dauerte sechs Jahre lang LINZ. In zwei Tagen wird mit der Eröffnung der Raiffeisen-Arena beim Bundesliga-Heimspiel des LASK gegen Austria Lustenau (20.30 Uhr, Sky live) ... Der Stadion-Marathon des LASK dauerte sechs Jahre lang

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.