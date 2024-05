Welser (24) bei Sturz von Golfwagen schwer verletzt

Sturzbetrunken war ein 31-Jähriger, als er am Mittwochnachmittag mit einem Golfwagen auf einer Gemeindestraße im Ortsgebiet von Neukirchen am Walde (Bezirk Grieskirchen) unterwegs war. Der Lenker hatte nicht nur 2,36 Promille Alkohol im Blut, sondern auch vier seiner Freunde als Beifahrer.

Per Helikopter ins Spital

Aus noch ungeklärter Ursache kam es gegen 17:10 Uhr zu einem folgenschweren Unfall: Ein 24-Jähriger Welser stürzte von der Rückbank aus dem Fahrzeug auf den Asphalt. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er von Notarzt und Rettung versorgt und dann per Helikopter in die Christoph-Doppler-Klinik nach Salzburg geflogen werden musste, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

