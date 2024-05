Über Oberösterreich ziehen am Freitag Wolken auf

Nach einem sonnigen 1. Mai wird es am Donnerstag noch einmal warm: Bis zu 26 Grad prognostiziert Christian Ortner, Meteorologe der GeoSphere Austria: "Es wird zwar nicht mehr ganz so warm wie am Mittwoch, aber sicher angenehm." Höhenwolken trüben nur vereinzelt den Himmel, im Flach- wie im Bergland weht Wind aus Südwest.

Nur Teile des Innviertels an der Grenze zu Deutschland könnten bereits am Donnerstag in den Wettereinfluss geraten, der das restliche Land am Freitag erfassen wird. Von Osten zieht ein Tiefdruckgebiet heran, in Frankreich und Deutschland werden heftige Unwetter erwartet. Oberösterreich erreicht dieser Störeinfluss zum Glück nur in abgeschwächter Form. "Es gibt keine Wetterwarnung, die Windspitzen liegen bei 50 km/h", erklärt Ortner.

Es wird regnerisch

Am Donnerstag könnte es also im westlichen Innviertel regnen, am Freitag breiten sich vom Salzkammergut Regenwolken aus. Ab Mittag ist im ganzen Land mit Schauern und leichten Gewittern zu rechnen. "Der Temperaturrückgang ist relativ markant, von 26 Grad am Donnerstag auf 16 bis 17 Grad am Freitag. Für den Mai liegt das aber im üblichen Bereich", sagt der Meteorologe.

Am Samstag geht es wieder bergauf: Nur vereinzelt fällt noch Regen, der Störeinfluss lässt nach. Die Höchstwerte liegen um die 18 Grad, auch der Wind flaut ab.

Am Sonntag sind bis zu 20 Grad möglich, nur im Mühlviertel kann es kurze Schauer geben. Tendenziell fällt der Beginn der kommenden Woche milder aus, bevor es am Mittwoch oder Donnerstag wieder regnerisch wird. "Derzeit ist die Prognoselage nach Sonntag aber noch relativ unsicher, da kann sich also noch einiges verändern", sagt Meteorologe Christian Ortner.

