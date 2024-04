Gestaltungsbeirat gibt grünes Licht: So sieht neues "Pro" in Urfahr aus

Das "Pro Kaufland" in Linz Urfahr ist bekannt für Retroflair im Überfluss. Damit ist bald Schluss: Das Gebäude aus den 70er Jahren soll abgerissen werden. Der Projektentwickler Rutter will auf dem 40.000 Quadratmeter großen Areal ein neues Einkaufszentrum errichten. Gestern gab der Linzer Gestaltungsbeirat den Plänen der Architekten "Riepl Riepl" seine Zustimmung.

Der Neubau wird etwa die Hälfte des Areals einnehmen. Rund um einen begrünten "Marktplatz" ordnen sich die Verkaufsflächen in drei Gebäudeteilen an. Im Obergeschoss sind Geschäftsflächen für Dienstleister geplant. Die Fassade soll teilweise begrünt werden, ebenso das Dach, auf dem zudem eine PV-Anlage vorgesehen ist. Kolonaden, also Säulengänge, sollen das Gebäude einladend gestalten.

Das bestehende Gebäude aus den 70er Jahren ist in die Jahre gekommen und steht teilweise leer. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Unter dem gesamten Gebäude soll eine Garage für Autos entstehen. Auch Rad-Stellplätze, die über eine Rampe erreichbar sind, sind geplant. Der Projekt läuft derzeit unter dem Namen "Neues Pro", wie es endgültig heißen wird, steht noch nicht fest. Bei den Einkaufszentren Tabor, Hey!Steyr und dem Welas Park, die Rutter in den vergangenen Jahren revitalisiert hat, hat das Unternehmen die Namen beibehalten.

Zum Zeitplan für die Umsetzung wollte Stefan Rutter, der Hälfte-Eigentümer der Immobiliengesellschaft, am Dienstagnachmittag nach der Sitzung des Beirats noch nichts sagen. Im Oktober 2023 hatte er eine Fertigstellung für 2026 angekündigt.

Zusätzlich Wohnanlage geplant

Insgesamt bewertete der Gestaltungsbeirat die Gestaltung und die Entsieglung eines großen Teils des Areals als positiv. Einige Verbesserungsvorgaben gab das Gremium den Projektanten aber mit auf den Weg. Sie haben großteils mit den weiteren Plänen für das Areal zu tun, denn südlich des neuen Einkaufszentrums soll künftig eine Wohnanlage entstehen. Auch Teile des Einkaufszentrums könnten aufgestockt werden, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Daher soll die Südfassade des Einkaufszentrums, die später auf die Wohnanlage blicken wird, noch offener gestaltet werden. Außerdem regte der Beirat an, die Dachflächen des künftigen Einkaufszentrums etwa durch Dachgärten zu nutzen oder zumindest so auszuführen, dass eine nachträgliche Umgestaltung statisch möglich ist. Ob die Vorgaben des Beirats umgesetzt werden, wird im Genehmigungsverfahren überprüft.

Vorerst soll die freie Fläche an der Südseite des Grundstücks mit einer Rasenfläche begrünt werden. Für die tatsächliche Projektplanung muss der Bebauungsplan angepasst werden. Derzeit arbeiten die Stadt und Rutter Immobilien an einem "Masterplan", der vor allem die Anbindung an den umliegenden Stadtteil regeln soll. Der Prozess dazu soll im Sommer abgeschlossen sein.

Dass ein derartiges Projekt in zwei Phasen entwickelt wird, ist in Linz ungewöhnlich. Grund sind wirtschaftliche Zwänge auf Seiten des Projektwerbers, die eine möglichst schnelle Neuerrichtung des Einkaufszentrums notwendig machen.

Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) zeigt sich mit den Plänen zufrieden: "Das Pro ist für Urfahr und den Standort als Nahversorger und sozialer Treffpunkt sehr wichtig. Nun ist der nächste Schritt für die Weiterentwicklung geschafft. Auch von der Qualität ist es sicher ein Sprung nach vorne."

Valentin Bayer