"Tanzende Türme" überspringen wichtige Hürde

Es war ein langer Weg für das Projekt von Bauherr Joachim Pawelka. 2017 wurde er mit den "Tanzenden Türmen" zum ersten Mal im Gestaltungsbeirat der Stadt Linz vorstellig, heute hat es im sechsten Anlauf schließlich geklappt. Dazwischen lagen mehrere teils grundlegende Überarbeitungen, um den Anforderungen des Beirats gerecht zu werden.

Das Baufeld befindet sich in der Nähe des Barbarafriedhofs zwischen Friedhof-, Lenau- und Anzengruberstraße. Dort haben die Architektenbüros Kneidinger und Stögmüller drei Türme mit 94, 72 und 51 Meter Höhe geplant. Die beiden größeren Gebäude sollen für Wohnungen genutzt werden, das kleinere als Hotel. Insgesamt wird es 331 Wohneinheiten auf dem Areal geben. Bei den Tanzenden Türmen greift zum ersten Mal das "Linzer Modell", wonach nur umgewidmet wird, wenn ein Drittel der Wohnungen für den geförderten Wohnbau reserviert sind.

Begrünte Dächer

Alle drei Türme haben zweigeschoßige Sockelzonen, wo unter anderem Geschäftsflächen, ein Nahversorger und ein Restaurant Platz finden. Auf den Dächern der Sockel stehen den Bewohnern insgesamt 3800 Quadratmeter begrünte Freiflächen zur Verfügung, auf den Dachgeschoßen der Türme sind es noch einmal 800.

Öffentlich zugänglich sind die Freiflächen zwischen den Türmen, insgesamt mehr als 8000 Quadratmeter. In der Mitte des Areals ermöglicht ein Erdkörper tiefwurzelnde Bäume. Umgeben wird alles von einer Baumreihe an der Grundstücksgrenze. "Rund 1400 Quadratmeter Fläche können am Areal entsiegelt werden", sagt Planungsreferent Stadtrat Dietmar Prammer (SP), der von einem Vorzeigeprojekt spricht. Das Freiraumkonzept wurde von Landschaftsarchitektin Carla Lo, eigentlich Mitglied des Gestaltungsbeirats, erarbeitet, die deshalb ihre Befangenheit erklärte und diesem Tagesordnungspunkt nicht beiwohnte.

Grüne Energieversorgung

In der zweigeschoßigen Tiefgarage befinden sich 480 Pkw-Stellplätze, davon können 60 von Friedhofsbesuchern genutzt werden. An der Oberfläche sind lediglich 24 Stellplätze vorgesehen. Grün soll die Energieversorgung sein: Für das ganze Projekt ist eine Sole-Wasser-Wärmepumpe vorgesehen, an den Balkonen zum Teil Photovoltaik-Paneele.

Die Tanzenden Türme waren zuletzt 2022 Thema im Gestaltungsbeirat. Damals waren die Gebäude um je zehn Meter höher, was der Beirat jedoch ablehnte, wie auch die Raumhöhe von 2,52 Meter. Im Sinne einer möglichen Umnutzung in der Zukunft verlangten die Experten eine Raumhöhe von 2,80 Meter. Positiv äußerte sich gestern Linzplus-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik: "Auch wenn Linz keine Hochhäuser braucht, da ist viel passiert." Kritik kommt hingegen vom grünen Gemeinderat Markus Rabengruber, der zwar Verbesserungen zugesteht, aber die Dichte für diesen Stadtteil als zu hoch erachtet. Beide fordern, dass Verbesserungen wie frei zugängliche Grünflächen im Bebauungsplan festgehalten werden müssen. Dessen Änderung steht noch an. Das letzte Wort zu den Tanzenden Türmen haben deshalb die Linzer Gemeinderäte.

In einem modernen und innovativen „Vierkanter” will das Architekturbüro Kneidinger eine Kombination aus 46 geförderten Wohnungen und Büroflächen im Erdgeschoß umsetzen. Bild: Architekten Kneidinger

Grünes Licht gab es gestern auch für zwei weitere Projekte der Architekten Kneidinger: den Neubau des ehemaligen "Getränke-Vierseithofs" an der Dauphinestraße 40a in Kleinmünchen und den Neubau eines Wohnkomplexes mit 17 Wohneinheiten in der Figulystraße 25. Überarbeitet werden muss hingegen ein Wohnprojekt, das eine Baulücke in der Schillerstraße 15 schließen hätte sollen.

Die Bebauung besteht aus einem sechsgeschoßigen Baukörper sowie einem zweigeschoßigen im Innenhof. Bild: Architekten Kneidinger

