"Tanzende Türme" sollen um zehn Meter wachsen

LINZ. Sie sind das letzte Projekt, das auf der Tagesordnung des Linzer Gestaltungsbeirates steht, der am Montag zum letzten Mal in diesem Jahr tagt. Um die "Tanzenden Türme", die in unmittelbarer Nähe zum Barbarafriedhof entstehen sollen, war es in den vergangenen Jahren ruhig geworden, zuletzt wurde das Projekt im Februar 2017 im Beirat präsentiert. Die Höhe der geplanten Türme damals: 50, 70 und 90 Meter.

Fünf Jahre später sollen diese nach Vorstellung des Projektwerbers jeweils rund zehn Meter höher werden, womit die drei Türme rund 100, 80 beziehungsweise 60 Meter in die Höhe ragen würden. Angedacht ist ein Nutzungsmix aus Büros und Wohnen, auch ein Hotel ist eingeplant. Bauherr Joachim Pawelka wollte die neuen Pläne, wie berichtet, vor der Präsentation im Gestaltungsbeirat nicht kommentieren.

Prüfungen laufen noch

Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) hält mit Blick auf das geplante "Wachstum" fest, dass es zum einen abzuwarten gelte, wie der Gestaltungsbeirat das Vorhaben bewerte. Zum anderen seien gesondert davon die Bebauungsgrundlagen zu prüfen. Die nötigen Prüfungen (darunter etwa die Zehn-Punkte-Checkliste für Hochhäuser) seien derzeit noch nicht abgeschlossen. Grundsätzlich begrüße man eine qualitätsvolle Weiterentwicklung dieses Areals, so Prammer, man stehe dort auch weiterhin zu einer Höhenentwicklung.

Der neue Bebauungsplan für das Vorhaben müsse jedenfalls, wie auch sonst üblich, vom Gemeinderat beschlossen werden.