30 Jahre danach: Wie Österreich am Dienstag Eishockey-Geschichte schreiben kann

Tag der Entscheidung in der Prager O2-Arena: Schafft Österreichs Eishockey-Nationalteam, das so sensationell in Tschechien auftrumpft, tatsächlich zum ersten Mal seit 1994 den Sprung in ein WM-Viertelfinale? "Normalerweise brauchst du dafür zwölf Punkte, aber jetzt haben wir eine Chance – und die wollen wir natürlich nützen. Ein bisschen träumen darf man schon", sagte Headcoach Roger Bader vor dem letzten Gruppenspiel am Dienstag (12.20 Uhr, ORF 1) gegen Fixabsteiger Großbritannien.