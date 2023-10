Urfahraner Einkaufszentrum "Pro" wird abgerissen und 2026 neu eröffnet

Das "Pro Kaufland" ist in die Jahre gekommen, der einstige Glanz des überregional bekannten Einkaufszentrums ist abgeblättert. Jetzt soll ein neuer Stadtteil unter Einbindung der Bürger und mit einem "Masterplan" entstehen. In einem ersten Schritt wird das Handelszentrum komplett erneuert, danach können Wohnungen und andere Nutzungen dazu kommen. Die Tankstelle wird abgesiedelt.

Da der Pro-Erfinder Gerhard Weiß keinen Nachfolger hatte, verkaufte er 2019 die Immobilie (nicht das Grundstück, das nach wie vor einer privaten Person gehört) an die Wiener Immobilienfirma Rutter, die in Oberösterreich etliche Handelsflächen (neu) entwickelt hat. Dazu zählen in Steyr das Einkaufszentrum Tabor und Hey!Steyr, in Wels das Welas und einst das Innpark in Braunau. Linz sei, so der Hälfte-Eigentümer der Immobiliengesellschaft, der attraktivste Standort.

Das ist auch der Grund, warum die Fläche so rasch wie möglich wieder für den Handel genützt werden soll. Der Zeitplan laut Rutter: "Wir hoffen im Frühjahr 2025 mit dem Abbruch beginnen zu können, bis dorthin sollen die Geschäfte offen bleiben." Aktuell sind noch Billa+/Rewe, eine Apotheke und eine Trafik eingemietet. Diese sollen auch in der Übergangszeit offen haben, in einer Containerlösung oder angemieteten Geschäftsflächen. Im Herbst 2026 soll dann das neue "Pro" neue eröffnet werden - "das wäre mein Wunsch, ohne Kaufland oder anderem Zusatz" (Rutter).

Die Stadt Linz und die Projektentwickler haben das Planungsbüro Superwien zur Erstellung eines Masterplans beauftragt. Diese Vereinbarung wird morgen Donnerstag dem Stadtsenat zur Beschlussfassung vorgelegt, sagte Planungsstadtrat Dietmar Prammer. Die Neugestaltung gebe die Möglichkeit, im Sinne einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung völlig neu zu denken. Entsiegelung, Begrünung nannte er als Schlagworte.

In einer zweiten Phase würden zum Handelszentrum ergänzende Nutzungen entwickelt, sagte Stadtentwicklungsdirektor Hans-Martin Neumann. Dazu brauche es eine hohe Abstimmung zwischen den beiden Planungsbüros. Riepl Riepl Architekten ZT plant das neue Pro. Ob darauf eventuell später Wohnungen kommen, ist noch offen. Prammer: "Was wir sicher nicht mehr wollen ist ein isoliertes Handelsgebäude auf einem großen Parkplatz."

I

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper