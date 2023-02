Die erste LASK-Spielerin erzielte das erste Tor in der neuen Arena

Die Linzer Raiffeisen-Arena hat ihre Generalprobe bestens bestanden: Als der Abpfiff beim 4:1 (2:1)-Sieg der LASK Ladies über die SPG Geretsberg/Bürmoos erfolgte, konnten die Verantwortlichen erstmals durchatmen.

Wie groß das Interesse ist, sah man bereits, als die beiden Teams auf das Feld kamen. 3500 Tickets wurden für diese Premiere abgesetzt. Das ist ein Besucherrekord im österreichischen Frauen-Klubfußball. Und es passte perfekt, dass ausgerechnet Kapitänin Katharina Mayr die erste Torschützin der Geschichte der Raiffeisen-Arena war.

Bei der Mannschaftsgründung vor knapp zwei Jahren war Torjägerin Mayr die erste LASK-Spielerin gewesen, die verpflichtet wurde. Gestern wurde sie nach ihrem Premierentor in der 19. Minute gefeiert. „Das ist natürlich ein unvergessliches Ereignis. In dieser Arena, noch dazu bei einem Zuschauer-Rekord das erste Tor zu erzielen, das ist schon etwas ganz Besonderes.“ Neben Mayr trafen auch noch Simone Krammer (2) und Marie Schweitzer für die LASK Ladies sowie Elisabeth Tischler für die Gäste aus dem Innviertel.

Generalprobe verlief gut

Auch abseits des Platzes lief alles nach Plan. „Wir proben alles so, wie wenn bereits die Bundesliga-Premiere am Freitag laufen würde. Wir haben auch das gleiche Security-Aufgebot wie am Freitag gegen Lustenau, damit jeder seine Position kennt, und jeder weiß, was auf ihn zukommt“, bestätigte LASK-Präsident Siegmund Gruber.

Man hat wirklich jede Minute bis zum Anpfiff genützt. Dass der LASK beim 1:1 im Bundesliga-Derby am Samstag bei der SV Ried nur mit einem Mini-Aufgebot an Verantwortlichen im Innviertel gewesen war, hatte ebenfalls mit der Arena-Eröffnung zu tun: Fast zeitgleich machten die Mitarbeiter der Geschäftsstelle noch einmal einen Extrarundgang auf der Gugl, um die kürzesten Wege im insgesamt sechs Ebenen fassenden Stadion zu verinnerlichen.

Segnung durch Bischof Scheuer

Die rund 600 Premieren-Besucher im BWT-Business-Club hatten es da einfacher: Via Rolltreppen sind die beiden Etagen verbunden. Serviert wurden zahlreiche Schmankerl: Vom geschmorten Gansl im Portweinsaft über die knusprige Spanferkelstelze bis zur mediterranen Fischvariation auf Gemüseragout.

Noch bevor Schiedsrichterin Maria Ennsgraber die Spielerinnen auf das Feld bat, hatte der Linzer Diözsesanbischof Manfred Scheuer den Rasen betreten, um die Raiffeisen-Arena zu segnen. „Leben wir nur im gestern, oder haben wir Vertrauen in die Zukunft? Ich glaube, dass wir bei Linz auf vieles stolz sein können. Dazu gehören auch der Sport und der Fußball.“

