Postalm lockt auch Biker in die Schneelandschaft

In den vergangenen Tagen kam noch Regen dazwischen, aber die Postalm vermeldet eine gute Jännerbilanz mit mehr als 5000 Gästen und zwölf Schulen, die das Wintersportangebot nutzten.

Um am Ball zu bleiben und neue Zielgruppen zu gewinnen, hat Geschäftsführer Linus Pilar neue Angebote geschaffen. So locken die Postalm und der neu gegründete Verein Radsportclub Wolfgangsee Mountainbiker auf die Schneefahrbahn. An diesem Samstag, von 10 bis 13 Uhr, können Radsportler auf einer extra präparierten Piste abfahren. Stattfinden wird das Ganze bei jedem Wetter.

Vor Ort kann man sich Fatbikes vom Radhaus Wolfgangsee ausleihen, und natürlich darf man auch mit dem eigenen Bike kommen. Helm, Handschuhe, Schützer und Protektoren müssen getragen werden. Ebenfalls neu ist die beleuchtete Teilrodelstrecke vom Parkplatz 3 zur Stroblerhütte jeden Freitag und Samstag ab 16 Uhr.

