Ein Perlfisch zum Würzen

Ein Salz- und ein Pfefferstreuer, die gemeinsam an einen Perlfisch erinnern und aus Eichenholz in limitierter Auflage produziert wurden: Der Tourismusverband Attersee-Attergau bietet ab sofort ein Souvenir an, das die Themen Wasser und Kulinarik verbindet – und damit zwei Kernthemen eines Urlaubs am Attersee.

Tourismusdirektorin Angelina Eggl spannte für das Projekt den Designer Bernd Tomasini und Marcel Ragger, Chef und Koch des Restaurants "Genussufer" in Unterach am Attersee, ein. Er kreierte eigens für das edle Produkt ein Fischsalzgemisch. Erhältlich ist die Salzmenagerie für 79 Euro in den Tourismusbüros.

