Diplomarbeitskongress der HAK

In der HAK Gmunden fand Oberösterreichs erster Diplomarbeitskongress einer berufsbildenden höheren Schule statt. Die Diplomandinnen und Diplomanden der Abschlussklassen präsentierten der Öffentlichkeit die Ergebnisse ihrer Arbeiten, die in der Handelsakademie im Rahmen der abschließenden Prüfungen im Team geschrieben wurden. Der Diplomarbeitskongress war auch eine Gelegenheit, der Öffentlichkeit einen Einblick in die Ausbildung einer Handelsakademie zu geben.

Die Themen reichten von der Non-Profit-Organisation Herzkinder Österreich über den Einfluss des Klimawandels auf die Wirtschaft bis hin zu praktischen Einblicken in das Marketing des Gmundner Unternehmens Stern & Hafferl Verkehr. Das zahlreiche Kongresspublikum, darunter Gmundner Prominenz aus Wirtschaft und Politik, zeigte sich beeindruckt.

