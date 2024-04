Fällt in Gmunden heute eine Vorentscheidung?

Bisher blieben in der Viertelfinalserie immer die Heimteams siegreich. "Wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir gewinnen", sagt Swans-Finanzchef Harald Stelzer. Im Burgenland kämpften sich die Schwäne zwar zurück, am Ende reichte es aber trotzdem nicht. Nun steht es 1:1 statt 2:0. Die Hoffnung liegt auch auf der Fitness von Nationalspieler Benni Güttl, der im Auswärtsspiel einen schmerzhaften Stich in der Wade verspürte.

