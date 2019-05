Geschwächter Tscheche aus Attersee-Klettersteig gerettet

Mit dieser Tagestour dürfte sich ein 50-jähriger Tscheche am Mittwoch offenbar zu viel vorgenommen haben. Nach einer 400 Kilometer weiten Anreise stieg er mit seiner Tochter (21) noch selben Tag in den Attersee-Klettersteig zum Mahdlgupf.

Am frühen Nachmittag begannen Vater und Tochter die Tour. Nach fünf Stunden und in etwa 1100 Meter Seehöhe musste der 50-Jährige aufgeben, die Kräfte hatten ihn verlassen. "Er hat in dieser Situation genau das Verkehrte gemacht und ist umgedreht", sagt Stephan Santer, Chef der Bergrettung Unterach am Attersee. Denn während seine Tochter den letzten anspruchsvollen Kletterabschnitt überwinden konnte und über den Wanderweg das Tal erreichte, kam der 50-Jährige kaum voran.

Die Tochter schlug schließlich gegen 21.30 Uhr Alarm. Bergretter und Alpinpolizisten fanden den stark geschwächten Tschechen in der Dunkelheit durch laute Zurufe. "Wegen seiner Erschöpfung konnten wir ihn nur sehr langsam abseilen. Es dauerte bis Mitternacht", sagt Santer. Vater und Tochter fuhren noch in der Nacht die 400 Kilometer heim.