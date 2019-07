Mit Moped frontal gegen Taxi geprallt: 16-jähriger tot

Der junge Bursch aus Bad Goisern fuhr gegen 2:15 Uhr mit seinem Moped auf der Salzburger Straße. Mit ihm unterwegs war ein 18-jähriger Freund. Wie der ORF Oberösterreich berichtet, wollte der 16-Jährige den 18-Jährigen, der Diabetiker ist, schnell nach Hause fahren, um Insulin zu holen. Beim Knoten Bad Ischl fuhr er nicht wie vorgesehen auf der Rampe 4 in Richtung Bundesstraße, sondern entgegen der Fahrtrichtung auf der Rampe 1 zur B158. Dabei kam den Jugendlichen ein Taxi, gelenkt von einer 60-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden, entgegen. Moped und Taxi stießen frontal zusammen, dabei erlitt der 16-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der 18-Jährige wurde 15 Meter weit über das Taxi geschleudert und blieb schwer verletzt am Straßenrand liegen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Bad Ischl gebracht.

Die Taxilenkerin erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. Auch sie wurde im Ischler Spital behandelt.