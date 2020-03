Einbrecher flüchteten vor der Polizei

Die drei Täter brachen am Donnerstag gegen 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in Lenzing ein, indem sie das Glas einer Terassentür einschlugen. Sie durchsuchten mehrere Räume und brachen einen Safe auf. Als die Hausbewohner heimkamen, verließen die Einbrecher den Ort fluchtartig. Sie fielen kurz darauf einer Polizeistreife auf, missachteten aber alle Anhalteversuche. In Seewalchen am Attersee bauten sie einen Unfall, sprangen aus dem Auto und flüchteten zu Fuß in einen nahegelegenen Wald.

Trotz einer Suchaktion mit mehreren Polizeistreifen, Diensthunden und dem Polizeihubschrauber Libelle, konnten die Täter nicht gefasst werden. Sie erbeuteten Bargeld und Münzen, wie die Polizei berichtete.

