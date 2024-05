Ebenseer (28) rettete Frau in Mexiko aus dem Pazifik

Am Strand Zipolite im Bundesstaat Oaxaca verbrachte Schilcher gerade ein paar studienfreie Tage. Der 28-Jährige ist seit dem 7. Lebensjahr bei der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) tätig und leitet seit 2020 die ÖWR-Ortsstelle Ebensee. Schilcher und sein Freund Bernhard Vogel, der ebenfalls bei der Wasserrettung Ebensee tätig ist, beobachteten am Freitag eine brenzliche Situation, in die sich ein Pärchen im Meer begeben hatte.

Bei hohem Wellengang und starker Strömung schafften es eine Frau und ein Mann, die vermutlich beide um die 30 Jahre alt waren, nicht mehr zurück zum Ufer. Ein Rettungsschwimmer, der an diesem Strand Dienst hatte, konnte den Mann im Wasser erreichen. Die Frau war bereits weiter abgetrieben.

Der 28-Jährige Ebenseer holte sich einen Gurtretter vom Rettungsturm, schwamm zu der Frau und brachte sie ans Ufer. Gemeinsam mit Vogel trug Schilcher die Frau zum Strand, wo das Pärchen anschließend von Rettungskräften versorgt wurde.

Höchste Warnstufe

Zu dem Zeitpunkt der Rettung wurde am Strand eine rote Flagge aufgezogen, die eine hohe Gefahr und Schwimmverbot kennzeichnet. Gefährliche Rückströmungen, sehr hoher Wellengang aber auch Verschmutzung oder Gefahr durch Meerestiere können Gründe für eine solche Flagge sein.

Am Strand Zipolite im Bundestaat Oaxaca (Mexico), wurde Felix Schilcher zum Lebensretter. Bild: Österreichische Wasserrettung Landesverband OÖ

Lokalisation Zipolite Strand, Oaxaca, Mexiko:

