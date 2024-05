Mountainbike-Aufbruchsstimmung beim Granitmarathon in Kleinzell

Einen neuen Teilnehmerrekord bei den Kinderrennen brachte die 22. Auflage des Raiffeisen Granitmarathons in Kleinzell. 240 Kinder und Jugendliche und 640 erwachsene Mountainbiker pilgerten am Pfingstwochenende nach Kleinzell. Die Anzahl der Nachwuchsbiker war nur 2019 ähnlich hoch. Matthias Barth, der neue Chef-Organisator der Kinderrennen: "Ein großer Dank an alle Kinder und Jugendlichen. Man sieht, das Mountainbike-Sport bei den Kids extrem gut ankommt. Wenn man dann Voraussetzungen schafft, wie wir sie hier auf die Beine gestellt haben, wird das durch viele Kinder, die Spaß am Biken haben, honoriert." Die angesprochenen Voraussetzungen waren vor allem die Hindernisse, Sprünge und technischen Passagen, die die Teilnehmer der Klassen U13, U15 und U17 beim Popaflo-Technik-Sprint überwinden mussten. Wer hier der Schnellste war, sicherte sich einen guten Startplatz beim darauffolgenden Cross-Country-Rennen, das sich ebenso durch die selektive Strecke der Mountainbike-Arena zog. Orts-, Bezirks, ASVÖ-Landesmeisterschaften und Gesamtwertungen wurden in den Klassen U7, U9, U11, U13, U15 und U17 ausgetragen. Viele strahlende Gesichter bei der Siegerehrung waren der Lohn für die Arbeit der Organisatoren.

Klare Trendumkehr geschafft

Bei den Erwachsenen gestalteten sich die Voraussetzungen in den letzten Jahren schwieriger. Nach Corona kämpften auch die Kleinzeller Organisatoren mit geschrumpften Teilnehmerzahlen. Vergleichbare Mountainbikerennen wurden mittlerweile überhaupt zum Aufhören gezwungen. Mit dem heurigen Raiffeisen Granitmarathon schaffte man in Sachen Teilnehmer jedoch eine klare Trendumkehr. Das vorsichtige Plus an Startern aus dem letzten Jahr konnte klar getoppt werden, und so gingen 640 Mountainbiker auf vier verschiedenen Strecken ins Rennen. Vor allem auf den langen Distanzen gab sich auch die österreichische Mountainbike-Elite keine Blöße. Daniel Geismayr avancierte auf den 90 Kilometern (3100 Höhenmeter) zum neuen Seriensieger in Kleinzell. Der gebürtige Vorarlberger und jetzt Wahl-Altenfeldner gewann den "Raiffeisen Xtreme", die Königsdisziplin, zum dritten Mal in Serie – und das in souveräner Manier mit 13 Minuten Vorsprung auf Wolfgang Krenn (A). Dritter wurde Andreas Schrottenbaum (D). Bei den Damen zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Favoritin Sabine Sommer brachte ebenso ihre Schäfchen ins Trockene und siegte 19 Minuten vor der Tschechin Milena Kalasova und Michaela Barz-Herold (D) auf Platz 3. Beim Intersport Pötscher Classic über 60 Kilometer und 2000 Höhenmeter konnten sich Lea Kremsreiter (D) und Daniel Eichmair (A) als Sieger durchsetzen. Die beiden Lokalmatadorinnen Karoline Neumüller und Julia Gierlinger belegten die Plätze 2 und 3. Selina Zeller (A) und Martin Schätzl (D) waren beim Lang-Bau Small über 49 Kilometer und 1500 Höhenmeter unschlagbar. Cara Werani (A) und der Lokalmatador David Schöftner ließen beim Granitland-Light (27 Kilometer, 700 Höhenmeter) nichts anbrennen und strahlten vom obersten Podest.

Da es so viele Höhenmeter zu überwinden gab, wurden auch die schnellsten Bergfahrer gekrönt. Auf zwei gesondert gemessenen Bergwertungen sicherten sich Sabine Sommer und Martin Schätzl (D) den Sieg im Energie-AG-Bergsprint.

400 Helfer packten an

Der Obmann des SK Kleinzell und zugleich OK-Chef Jürgen Scalet zog eine zufriedene Bilanz: "Nach den ungewissen und doch etwas schwierigen Jahren nach der Corona-Unterbrechung konnten wir heuer in Sachen Teilnehmer wieder einen tollen Schritt nach vorne machen. Eine schöne Belohnung für die harte Arbeit im OK-Team und auch eine tolle Anerkennung für die vielen freiwilligen Helfer an diesem Wochenende." In Summe packen rund 400 Personen aus Kleinzell, Altenfelden, Lembach, Putzleinsdorf und weiteren Gemeinden mit an: "Die Kleinzeller Mountainbike-Familie läuft wie ein Uhrwerk und formte abermals einen unvergesslichen Raiffeisen Granitmarathon."

Die Planungen für das nächste Jahr beginnen bald. Denn zu Pfingsten steht auch 2025 der Raiffeisen Granitmarathon in Kleinzell und Umgebung auf dem Rennkalender.

