Attnanger haben noch Minichance auf Divisionstitel

Dabei haben die ASAK Athletics aus Attnang-Puchheim noch eine minimale Chance auf den Titel in der Division West.

Nach den beiden Niederlagen der A’s bei den Dornbirn Indians in der letzten Spielwoche des Grunddurchgangs sind die Hoffnungen der Attnanger auf Platz 1 vor dem Playoff drastisch gesunken. Es müssten gleich mehrere Baseball-Wunder passieren, um einen weiteren Gewinn der Division durch die Indians aus dem Ländle zu verhindern. Zuerst müssten die A’s beide Heimspiele gegen die Indians am Samstag gewinnen, danach müssten am Sonntag die Vorarlberger noch eines ihrer Spiele gegen Hard abgeben. Ein Szenario, das nicht wahrscheinlich wirkt, da Dornbirn bereits seit sechs Spielen ungeschlagen ist.