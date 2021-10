Oberösterreich zieht nach: 2G in der Nachtgastro und bei Events

Seit heute, Freitag, gilt im gesamten Handel, Museen, Bibliotheken und Einkaufszentrum eine FFP2-Maskenpflicht in Oberösterreich. Angesichts der steigenden Infektionszahlen - heute waren es knapp 1500 neue Fälle - schließt sich das Land anderen Bundesländern an und führt am Montag, 8. November, die 2G-Regel in der Nachtgastronomie sowie bei Veranstaltungen ab 500 Gästen ein. Das bedeutet: Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene.

Darüber informierte das Land Oberösterreich am Freitagnachmittag. "Wir wollen dazu beitragen, die Spitalskapazitäten nicht zu überlasten und einen Lockdown zu verhindern", teilten Landeshauptmann Thomas Stelzer und LH-Stv. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander in der Aussendung mit, und richteten einen Appell an die ungeimpfte Bevölkerung: Das wichtigste "G" sei jenes von "Geimpft". "Man kann sich bei rund 900 Arztpraxen von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie 18 öffentlichen Impfstraßen im ganzen Land impfen lassen."

Schwerpunktkontrollen an Halloween

In den kommenden Tagen wird Oberösterreichs Polizei verstärkt die Einhaltung der 3G-Regel in der Gastronomie und Veranstaltungen kontrollieren. Ausnahme seien Kinder, die von Haus zu Haus gehen, um Süßigkeiten zu sammeln.

