Ausreisekontrollen ab Samstag im Bezirk Gmunden

Nach Braunau und Freistadt ist Gmunden damit der dritte oberösterreichische Bezirk, der als Hochinzidenzgebiet gilt. Diese drei Bezirke dürfen also noch jene verlassen, die geimpft oder genesen sind, beziehungsweise einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Auch in drei weiteren Bezirken könnte es bereits in den kommenden Tagen zu Ausreise-Kontrollen kommen: Vöcklabruck, Grieskirchen und Ried im Innkreis. "Weil die Inzidenz im Bezirk über 600 liegt und wir auch in den kommenden Tagen mit vielen Fällen rechnen, gehe ich davon aus, dass es in Grieskirchen bald Ausreisekontrollen geben wird", sagt Bezirkshauptmann Christoph Schweizer den OÖNachrichten.

Für die Polizei wird diese wachsende Kontrolltätigkeit immer mehr zu einer personellen Herausforderung. "Wir decken das derzeit mit Kräften der Bereitschaftseinheit und Polizisten aus anderen Bezirken ab", sagt Sprecher David Furtner. Erwischt die Polizei einen Lenker ohne Nachweis an den Bezirksgrenzen werde dieser nicht gestraft, sondern zurückgeschickt und informiert, wo er einen Test machen kann. Die Kontrollen an den Bezirksgrenzen sind von der 2G-Regelung nicht betroffen. Hier werden die PCR- und Antigen-Tests weiterhin ein gültiger Nachweis bleiben.

Die gemittelte Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk liegt aktuell bei 610,2 und damit über der durch den Hochinzidenz-Erlass für die Impfquote von 60,6 Prozent maßgeblichen Grenze von 600. Die aktuelle Sieben-Tages-Inzidenz im Bezirk Gmunden betrug Freitagnachmittag 669,9. Sinkt dieser Wert unter 500, können die Kontrollen wieder beendet werden.

Polizei und Bundesheer werden die Kontrollen durchführen. Als Nachweis gilt ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, oder ein negativer Antigen-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Falls erforderlich, werde das Landes zusätzliche Testkapazitäten einrichten, hieß es in einer Aussendung.

Im Bezirk Braunau waren bereits in der Nacht auf Montag Ausreisekontrollen in Kraft getreten - es sind die dritten seit Beginn der Pandemie. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz in dem Bezirk ist am Freitag weiter gestiegen - von 675,2 am Vormittag auf 791,6 am Nachmittag. Erst wenn sie den Schwellenwert von 300 unterschreitet, werden die Kontrollen wieder eingestellt. Steigert Braunau seine magere Impfquote von 52,2 auf 55 Prozent, reicht ein einmaliges Unterschreiten der 400er-Marke.

In Freistadt gibt es seit der Nacht auf Freitag ebenfalls Ausreisekontrollen. Der für die Impfquote von 59,1 Prozent im Bezirk maßgebliche Schwellenwert von 500 bei der über eine Woche gemittelten Sieben-Tage-Inzidenz war am Donnerstag überschritten worden. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk lag Freitagnachmittag bei 518,5. Die Maßnahme gemäß Hochinzidenzerlass des Bundes gilt im Bezirk Freistadt solange, bis die Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter 400 sinkt. Sollte die Impfquote im Bezirk auf 60 Prozent steigen, kann die Ausreise-Testpflicht schon bei Unterschreiten eines Grenzwertes von 500 beendet werden.