 Zu weit gegangen

Der Lieblingsmann geht gerne wandern – am liebsten jedes Wochenende und vorzugsweise mit mir. Selbstlos übernimmt er die Planung unserer Ausflüge und ist stets hocherfreut, wenn er mir neue Ziele präsentiert. Ich – gar nicht so selbstlos – knüpfe zwei Bedingungen an die gemeinsamen Aktivitäten: Ich will vorher detailliert wissen, wie viele Stunden wir unterwegs sein werden und in welche Gaststätte wir einkehren. Wanderungen ohne Hütte oder Wirtshaus als Ziel sind mir nämlich