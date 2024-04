Rangnick zu Bayern München? Wann die Entscheidung fallen könnte

Ist der Nachfolger von Thomas Tuchel gefunden? ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick soll inzwischen als Wunschlösung aller Bosse beim FC Bayern gelten. Mit einer weiteren Lösung beschäftigt sich der FC Bayern nach Angaben des TV-Senders Sky aktuell nicht.

Wie "Sky" berichtet soll Rangnick mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet werden und auch Einfluss bei der Kaderplanung zugesichert bekommen. Aktuell steht der 65-Jährige indes noch beim ÖFB bis 2026 unter Vertrag - weshalb der deutsche Rekordmeister auch eine Ablöse entrichten müsste. Die geplante Summe soll aber – anders als zuletzt kolportiert – "nur" im mittleren einstelligen Millionen-Bereich liegen. Laut "Sky" gebe es in der Causa Rangnick trotzdem "noch viel zu klären".

Entscheidung bis Mittwoch?

Am heutigen Dienstag (21 Uhr) tritt der FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid an. Weitere Gespräche seien im Anschluss angedacht. Noch ist offen, ob Rangnick den Münchnern zusagt. Doch die Entscheidung soll noch in dieser Woche fallen. Erst vor kurzem hat Bayerns Sportvorstand Max Eberl verraten, dass am Mittwoch verkündet werden soll, wer in der kommenden Saison in München an der Seitenlinie steht. Der Rangnick-Poker biegt in die Zielgerade ein...

