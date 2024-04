Nationalbank-Postenbesetzungen: Kocher soll neuer Gouverneur werden

Wie sein Ministerium bestätigt, hat sich Wirtschaftsminister Martin Kocher (VP) für den Job als Nationalbank-Gouverneur beworben. Die Frist endete in der Nacht von Montag auf Dienstag. Er wird also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr Robert Holzmann an der Spitze der Notenbank folgen.

Über Kocher wurde, wie berichtet, schon spekuliert. Die Bundesregierung hat das Nationalbank-Direktorium frühzeitig ausgeschrieben, um die Posten noch vor der Nationalratswahl besetzen zu können.

Das bedeutet, dass Vizegouverneur Gottfried Haber nicht Gouverneur wird, obwohl er das wollte und es ursprünglich der Plan war. Er ist aber bei der ÖVP teilweise in Ungnade gefallen und könnte nun Vorstand in der Finanzmarktaufsicht (FMA) werden.

Die restlichen drei Nationalbank-Direktoriumsposten sollen unter ÖVP, Grünen und vermutlich auch SPÖ aufgeteilt werden. Thomas Steiner könnte auf dem VP-Ticket im Direktorium bleiben. Bei den Grünen gilt, wie berichtet Nationalbank-Abteilungsleiter Josef Meichenitsch als der heißeste Kandidat. Bei der SPÖ wurden zuletzt Silvia Angelo und Helene Schuberth gehandelt.

Sicher ausscheiden wird neben Holzmann Eduard Schock, beide waren auf einem FP-Ticket in das Nationalbank-Direktorium eingezogen.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens