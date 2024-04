14-Jähriger raste mit Mamas Auto durch Fußgängerzone in Wien

Laut Polizeisprecher Mattias Schuster wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten gegen 22.15 Uhr auf den Jugendlichen im Auto in der Favoritenstraße aufmerksam. Der 14-Jährige, der mit einem ähnlich alten Freund als Beifahrer unterwegs war, reagierte auf die Zeichen der Polizisten, stehen zu bleiben, mit einem Tritt auf das Gaspedal.

Mit bis zu 100 km/h gegen die Einbahn

Er raste auf die Beamten zu, die ihren Streifenwagen und damit sich schnell in Sicherheit brachten. Über die Quellenstraße in Richtung Absberggasse und im Bereich der Gellertgasse sowie Puchsbaumgasse wollte sich der Jugendliche mit bis zu 100 Stundenkilometer absetzen, wobei er in der Puchsbaumgasse gegen die Einbahn fuhr. Wegen eines entgegenkommenden Pkw musste der 14-jährige rumänische Staatsbürger stoppen. Sein Freund sprang aus dem Wagen und machte sich zunächst unerkannt aus dem Staub.

Streifenwagen verstellte Rückweg

Ein Streifenwagen hatte unterdessen den Rückweg verstellt. Der 14-Jährige setzte mit seinem Pkw zurück und fuhr ein zweites Mal auf die Polizisten los, die sich wieder in Sicherheit bringen konnten und den Jugendlichen schließlich festnahmen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt und gab an, sich einfach den Autoschlüssel genommen zu haben. Neben einer kleinen Spritztour mit seinem Kompagnon dürfte die Burschen auch der Hunger geplagt haben: Sie wollten sich etwas von einer Fast-Food-Kette holen.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.