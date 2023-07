Nächste Gewitterfront zog über Oberösterreich

Nach der Front ist vor der Front: Nachdem in der Nacht auf Mittwoch – wie berichtet – hunderte Feuerwehrleute in ganz Oberösterreich im Unwetter-Einsatz gefordert waren, ließ die Prognose der Geosphere Austria für Mittwochabend Schlimmes befürchten: Für das ganze Bundesland galt eine orange Unwetter-Warnung, im Vorfeld einer Kaltfront sei mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern zu rechnen, hieß es. Gewarnt wurde vor Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Windspitzen von 109 km/h

Wie erwartet traf eine Gewitterlinie aus Bayern zwischen 18 und 19 Uhr in Oberösterreich ein und zog mit kräftigen Windböen, starken Regen und lokalem Hagel über das Bundesland. Ganz so heftig wie in der Nacht fielen die Unwetter vorerst nicht aus: Sturmböen von 109 km/h wurden etwa am Flughafen in Hörsching gemessen, 76 km/h waren es in Mondsee, 78 in Vöcklabruck. Zum Vergleich: In der Nacht davor erreichte der Sturm mit 123 km/h in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) Orkanstärke. Lokal gingen auch Hagelschauer nieder, etwa in Pasching und Traun (Bezirk Linz-Land).

Mehr zum Thema Oberösterreich Sturm fegte mit Spitzen bis zu 123 km/h übers Land LINZ. Eine stürmische Nacht liegt hinter uns. Mit Spitzen von 123 km/h im Flachland wurde Orkanstärke erreicht. Sturm fegte mit Spitzen bis zu 123 km/h übers Land

Feuerwehren wieder gefordert

Die Feuerwehren standen in Einsatzbereitschaft – und ihre Hilfe wurde abermals benötigt. Zu gut 40 Unwettereinsätzen – Sturmschäden und Überflutungen – binnen zwei Stunden wurden die Kameraden am Mittwochabend alarmiert. Betroffen war am Mittwochabend vor allem die Südhälfte des Bundeslandes, während das Mühlviertel weitgehend verschont blieb. Wie schon in der Nacht davor galt es, Verkehrswege freizumachen und überflutete Keller auszupumpen.

Wie es mit dem Wetter weitergeht

Auch in der Nacht auf Donnerstag ist weiterhin mit kräftigen Regenschauern und Gewittern zu rechnen, prognostizieren Meteorologen. Die Front bringt Abkühlung: Die Temperaturen sinken auf 19 bis 15 Grad. Auch am Donnerstagvormittag bleibt es stark bewölkt, im Süden regnet es immer wieder. Erst am Nachmittag zieht die Störung Richtung Süden weiter und macht der Sonne Platz. Die Höchstwerte am Donnerstag erreichen 22 bis 25 Grad.

Badewetter am Wochenende

Hochsommerliches und stabiles Wetter steht uns am Wochenende ins Haus: Bei Sonnenschein steigen die Temperaturen am Freitag nach frischen 10 bis 16 Grad am Morgen auf 27 bis 31 Grad am Nachmittag. Im Tagesverlauf bilden sich im Berg- und Hügelland zwar Quellwolken, die Schauerneigung ist aber nur gering.

Badewetter hält der Samstag bereit: Am Mit 32 bis 36 Grad wird es wieder sehr heiß, die Sonne scheint beinahe ungetrübt. Aus aktueller Sicht ist die Gewittergefahr gering. Windig, aber weiterhin heiß (30 bis 33 Grad) und sonnig sollte der Sonntag werden.

Bildergalerie: Die schönsten Badeplätze Oberösterreichs Neuzeug-Letten (Foto: (Volker Weihbold)) Bild 1/16 Galerie ansehen

Die detaillierte Prognose für Ihre Region finden Sie auf nachrichten.at/wetter

für Ihre Region finden Sie auf nachrichten.at/wetter Aus dem Archiv: Warum uns Gewitter immer wieder überraschen

Bilder zeigen die Einsätze in der Nacht auf Mittwoch:

Bildergalerie: Stürmische Nacht: Unwetterschäden in Oberösterreich Sturmschäden Bezirk Kirchdorf (Foto: TEAM FOTOKERSCHI.AT) Bild 1/19 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner