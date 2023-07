Stürmische Nacht: Unwetterfront erfasste ganz Oberösterreich

Die Einsatzkräfte waren auf ein Gewitter vorbereitet. "Aber in diesem Ausmaß, damit haben wir nicht gerechnet", sagt Martin Burger, Hauptbrandinspektor beim Landesfeuerwehrkommando. Das Unwetter, das in der Nacht auf Mittwoch eintrat, sei "besonders großflächig" gewesen. "Jeder Bezirk in Oberösterreich war betroffen", sagt Burger.

Bis vier Uhr Früh standen 192 Feuerwehren im Einsatz. Wind, Blitzschläge und Regengüsse hatten Spuren hinterlassen, die Feuerwehrleute wurden binnen drei Stunden zu mehr als 400 Einsatzstellen gerufen. Hinzu kamen eine Lkw-Frontalkollision in Frankenmarkt und zwei Brände in Enns und Steyregg.

Orkanböen: Die Spitzen in Oberösterreich

Am meisten Fahrt aufgenommen hat der Sturm in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) und Reichersberg (Bezirk Ried). Gegen Mitternacht wurden an den dortigen Messstationen Orkanböen registriert. "In Waizenkirchen waren es 123 km/h, in Reichersberg 121 km/h", sagt Christian Resch von Geosphere Austria. Aber auch in den übrigen Landesteilen kann man von orkanartigen Böen sprechen. Beim Flughafen Hörsching etwa wurden 109 km/h gemessen.

Straßen blockiert und Dächer abgedeckt

Die Unwetterfront erreichte zuerst den Westen des Landes, zog vom Innviertel über die Bezirke Vöcklabruck, Grieskirchen und Eferding. Besonders betroffen waren auch der Raum Linz und Wels. Ein Großteil der Einsätze war auf Bäume zurückzuführen, die einknickten und Straßen blockierten. Zudem hatten die kräftigen Sturmböen Gebäude beschädigt: einige Dächer seien abgedeckt worden. Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Linz, der Feuerwehr Wels und der Bezirkswarnstelle Ried habe man eine Vielzahl an Notrufen abgearbeitet, hieß es vom Landesfeuerwehrkommando.

Nächste Front am Nachmittag

Gegen vier Uhr Früh hat das Unwetter an Intensität verloren, die Lage entspannte sich langsam. Doch auch am frühen Mittwochmorgen waren noch zahlreiche Feuerwehren damit beschäftigt, Sturmschäden zu beseitigen.

Es dürfte nur eine Pause sein: Schon am Vormittag nähert sich die nächste Front. "In Vorarlberg gehen schon die ersten Gewitter nieder", sagt Meteorologe Christian Resch gegen sieben Uhr Früh. In Oberösterreich rechnet er schon am Vormittag mit ersten Regenschauern. Am Nachmittag breiten sich teils kräftige Gewitter auf die meisten Landesteile aus, so die Prognose der Geosphere Austria.

Der Artikel wird aktualisiert.

Unwetter-Bilanz auf einen Blick: In allen Bezirken des Landes mussten die Feuerwehren ausrücken. Bild: LFK OÖ

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel