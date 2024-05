Europas Parteienfamilien und ihre Familienprobleme

Europa wählt: Von 6. bis 9. Juni sind mehr als 350 Millionen EU-Bürger aufgerufen, 720 Mandate im EU-Parlament neu zu vergeben. Die Niederlande wählen schon am 6. Juni, in Tschechien erfolgt die Stimmabgabe am 7. und 8. Juni, in Lettland am 8. Juni. In Österreich sowie in allen übrigen EU-Ländern ist Sonntag, 9. Juni, Wahltag.