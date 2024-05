Steilvorlage des OÖ-Verbands: So wird man zur Vereinslegende

Welcher Funktionär im Fußball-Unterhaus kennt diese Problematik nicht? Für den Großteil der Kicker ist nach der aktiven Laufbahn in der Kampfmannschaft oder Reserve Schluss – nur in den seltensten Fällen bleiben die Fußballer auch in der Zeit nach der Spielerkarriere dem Verein in verschiedensten Position erhalten. Der OÖ-Fußballverband wagt mit der Legendenliga jetzt einen Vorstoß, um dies zu ändern.