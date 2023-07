Unwetter: Motorradfahrer durch umgestürzten Baum verletzt

Nach Angaben des Bezirkskommandos mussten zahlreiche Gegenstände, Bäume und Äste von den Straßen entfernt werden. In Neuhofen a. d. Ybbs wurde einer Aussendung zufolge ein Motorradfahrer aufgrund eines umgestürzten Baumes verletzt. Der laut Notruf NÖ 18-Jährige wurde ins Landesklinikum Amstetten transportiert. In Haag seien auch Fahrzeuge beschädigt worden.

Aufregung herrschte am Ufergebiet der Donau am Ennskanal, wo angenommen worden war, dass vier ausländische Urlauber in Not geraten und vom schnell steigenden Wasser eingeschlossen seien. Die Feuerwehr St. Pantaleon wurde alarmiert. Nach einer Suche gab es allerdings Entwarnung. Die betroffenen Personen brachten sich auf oberösterreichischem Gebiet selbst in Sicherheit. Es habe sich um Kajakfahrer gehandelt, teilte Notruf NÖ mit.

Mehr zum Thema Oberösterreich Stürmische Nacht: Unwetterfront erfasste ganz Oberösterreich LINZ. Eine einsatzreiche Nacht haben Oberösterreichs Feuerwehren hinter sich: Allein zwischen ein und vier Uhr Früh rückten knapp 200 Mannschaften ... Stürmische Nacht: Unwetterfront erfasste ganz Oberösterreich

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper