Sturm fegte mit Spitzen bis zu 123 km/h übers Land

Das kam plötzlich: Rund um Mitternacht erreichte die Unwetterfront vom Westen her das Land. Was sich im Innviertel mit Windböen um die 90 km/h zeigte, wuchs sich im Hausruckviertel zu einem Orkan aus: Mit Spitzenwerten bis 123,1 km/h in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen). Immer noch 118,8 km/h waren es in Wolfsegg (Bezirk Vöcklabruck), 108 km/h in Vöcklabruck. Am Feuerkogel wurden 129,6 km/h gemessen.

Zahlreiche Bäume, Trampoline oder Mülltonnen konnten sich diesen Kräften nicht mehr entgegenstemmen. Dabei war das noch nicht die höchste Windgeschwindigkeit in der Geschichte der Messungen in Oberösterreich. Mit 161,6 km/h bretterte der Wind am 1. März 1990 durch Hörsching, heißt es von GeoSphere Austria.

Höchster bisher gemessener Wert: 39 Grad

Bereits im Laufe des Dienstags war es schon heiß hergegangen. Die Temperaturen erreichten Spitzenwerte von 36,8 Grad (Messstation Braunau/Ranshofen), 35,3 Grad waren es in Vöcklabruck und selbst das traditionell etwas kühlere Mühlviertel brachte es auf 33 Grad (Freistadt). Im Sommer 1957 war es jedoch noch heißer. Die höchste je gemessene Temperatur verzeichnete GeoSphere Austria (vormals: ZAMG) am 6. Juli 1957. Da wurden in Enns 39 Grad gemessen.

Bereits im Laufe des Nachmittags sollte sich Oberösterreich wieder auf stürmische Zeiten einstellen, heißt es von GeoSphere Austria. Am Nachmittag werden teils kräftige Gewitter in weiten Teilen des Landes erwartet.

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger