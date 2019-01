Stellung, Bundesheer, Zivildienst - was wichtig ist

PERG. Gemeinsam mit einem Experten klärt die Bezirks-JVP über Themenbereiche rund um den Präsenzdienst auf.

Soldaten im Zivilschutz-Einsatz Bild: Gerald Held

Zu einem Infoabend für alle angehenden Präsenzdiener aus dem Bezirk Perg lädt die JVP am Montag, 28. Jänner, um 19 Uhr in die Murano Bar in Perg ein. Vor Ort informiert ein externer Fachmann die jungen Männer zu den Themen Stellung, Bundesheer und Zivildienst. „Für uns in der JVP ist Service besonders wichtig. Mit dem Infoabend sollen die großen Fragezeichen zum Thema Stellung aufgelöst werden. Wir freuen uns auf viele junge Gäste“, sagt Bezirksobmann Fabio König über den Info-Abend.

Die Stellungs-Termine für Perger Jugendliche im Überblick:

30.01. – Perg

04.02. – Langenstein, St. Georgen an der Gusen

06.02. – Mauthausen, Ried in der Riedmark

07.02. – Katsdorf, Luftenberg an der Donau

11.02. – Dimbach, St. Georgen am Walde, St. Nikola an der Donau, Waldhausen im Strudengau

12-02. – Bad Kreuzen, Grein, Klam, Saxen

13.02. – Naarn im Machlande, Schwertberg

14.02. – Arbing, Baumgartenberg, Mitterkirchen im Machland, Münzbach

18.02. – Allerheiligen im Mühlkreis, Pabneukirchen, Rechberg, St. Thomas am Blasenstein, Windhaag bei Perg

