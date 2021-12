Silvesterrunde: Sieben Tage lang Kilometer sammeln

Ein klassischer Silvesterlauf mit Massenstart und fröhlichem Beisammensein nach dem Zieleinlauf. Das kann es in Feldkirchen leider zum zweiten Mal in Folge nicht geben. Dennoch können alle, die sich gerne draußen bewegen, in der kommenden Woche an der "Feldkirchner Silvesterrunde" teilnehmen.

Vom 25. bis 31. Dezember gibt es nämlich die Möglichkeit, eine eigens für diese Aktion markierte "Silvesterrunde" zu laufen oder zu gehen. Danach sind alle Teilnehmer aufgerufen, vor dem Transparent der "Gesunden Gemeinde" beim Schul- und Kulturzentrum ein Selfie zu machen und dieses mit der Information, wie viele Runden zurückgelegt wurden, per E-Mail an die Marktgemeinde Feldkirchen zu schicken: office@feldkirchen-donau.at