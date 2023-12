Rohrbachs Bürgermeister gingen gemeinsam baden

In anderen Bezirken undenkbar, gelang in Rohrbach ein wahrer Kraftakt. Alle Gemeinden gemeinsam stemmten die Investition für das neue Hallenbad – zusammen mit dem Land Oberösterreich freilich. Vor allem die Bürgermeister haben sich ordentlich ins Zeug gelegt, sind vielleicht auch manchmal über ihren Schatten gesprungen, haben Parteigrenzen ignoriert und letztlich einen Schulterschluss geschafft. Nun ist es fertig, das neue Hallenbad, das fürderhin bekanntlich auf den Namen Aqaro ohne U hören wird. "Alle haben es genossen und waren begeistert vom neuen Bad. Manche haben sich sogar im Aufstellen erster Rutschrekorde versucht", verriet Standortbürgermeister Andreas Lindorfer über den Badetag mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen. Natürlich durften auch die regionalen Abgeordneten mitplanschen.

Öffnungszeiten und Preise

Nach knapp 20 Monaten Bauzeit wird das Aqaro am Sonntag, 17. Dezember, um 10 Uhr erstmals seine Türen für die Besucher öffnen. Von Dienstag bis Freitag ist dann jeweils von 8 bis 14 Uhr Schulschwimmen angesagt. Von 14 bis 20 Uhr ist das Bad für alle geöffnet, ebenso am Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Während der Ferien ist täglich von 10 bis 20 Uhr Betrieb. An Feiertagen und in den Ferien ist montags auch nicht geschlossen. Ganz zu ist nur zu Weihnachten und Silvester. Die Tarife wurden vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg im September einstimmig beschlossen, sind gestaffelt und gehen vom Einzeleintritt (Kind: 5 Euro, Erwachsener: 6,50 Euro) bis zur Zwei-Stunden- oder Tageskarte für Familien. Familienpreise sind gestaffelt: von einem Erwachsenen mit einem Kind (zwei Stunden: 8 Euro; Tageskarte: 17 Euro) bis zu zwei Erwachsenen mit drei Kindern (zwei Stunden: 16,50; Tageskarte: 37,50 Euro). Im Online-Webshop können Eintrittskarten für die kommenden Schwimmtage gekauft werden. Die online gebuchten Tickets berechtigen zum fix gewährleisteten Eintritt am gebuchten Tag. Außerdem gibt es auch Wertkarten – je größer der Wert, desto höher die Ermäßigung.

