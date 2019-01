Nach jüngsten Stromausfällen pocht dieIG Landschaftsschutz auf ein Erdkabel

„Zwei der drei vorgeschlagenen Freileitungstrassen führen durch die betroffenen Gebiete

Extreme Wetterverhältnisse setzten auch dem Stromnetz zu. (Netz OÖ) Bild:

MÜHLVIERTEL. Nicht nur Bäume knickten rund um Helfenberg unter den Schneelasten der vergangenen Wochen, sondern auch eine 30 kV-Stromleitung. Drei Kilometer dieser Leitung sollen nun in die Erde verlegt werden. Die IG Landschaftsschutz hofft darauf, dass das Schule macht.

„Ein Erdkabel war hier schon länger geplant. Die jüngsten Ereignisse haben das Verfahren jetzt aber beschleunigt“, erklärt Dominik Revertera von der IG Landschaftsschutz, dem ein Teil der betroffenen Grundstücke gehört. Für die IG ist das natürlich Wasser auf den Mühlen, hofft man doch nun, dass auch bei der geplanten 110 kV-Leitung durch das Mühlviertel ein Erdkabel eine realistische Chance hat.

Trassen durch Waldstücke

„Zwei der drei vorgeschlagenen Freileitungstrassen führen mitten durch die extrem von Schneedruck betroffenen Waldstücke Oberbrunnwald und Schallenberg“, ergänzt Revertera. „Eine widerstandsfähige Stromversorgung wäre ein Gebot der Stunde. Die gravierenden wetterbedingten Stromversorgungsprobleme haben eindrucksvoll vor Augen geführt, wie sinnvoll und berechtigt eine Verkabelung von Freileitungen wäre. Umfallende Bäume und Seilrisse betrafen in der Steiermark und in Bayern auch 110 kV Freileitungen. Der Bürgermeister von Bad Goisern machte in einem viel beachteten ORF-Interview Werbung für eine Erdkabellösung, indem er erklärte, zumindest die Stromversorgung wäre deshalb in Bad Goisern gesichert gewesen“, sagt Gottfried Mitterlehner.

Markus Haslinger aus Ahorn glaubt, dass extreme Wetterereignisse immer mehr werden: „Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wo, wir wissen nur eins, die Dinge kommen“. Durch das Wetter verursachte Stromausfälle und die daraus entstehenden volkswirtschaftlichen Kosten solltennach Meinung der IG-Mitglieder schon in einer Vergleichsberechnung Freileitung/Erdkabel mit eingepreist werden.

„Es steht für uns außer Zweifel, dass die geplante 110 kV-Freileitung von Freistadt bis Rohrbach als Erdkabel-Variante realisiert werden muss, um auf solche künftigen Szenarien vorbereitet zu sein“, sagt Gottfried Mitterlehner.

Enttäuscht zeigt sich Veronika Walchshofer aus Hirschbach über die regionale Politik, die ihrer Meinung nach dem Thema zu wenig Aufmerksamkeit schenke. „Wenn mit dem Thema Netzzuverlässigkeit so hantiert wird wie jetzt, macht mir das Sorgen als Bürger. Wir sind in einer Zeitenwende und da wäre ein verantwortungsvoller Umgang mit unserer Infrastruktur gefordert.“ (fell)

1 Kommentar nala2 (5092) 22.01.2019 12:22 Uhr finde auch daß Erdkabel bessser sind als masten.überhaupt in so einen fall wie heuer.ind die gemeinden zahlen sicher freiwillig mehr.die eu könnte auch eine förderung hergeben.es ist nämlich nicht lustig,wenn man Lebensmittel in den mühl werfen muß.wenn der Strom länger ausfällt. Antwort schreiben

