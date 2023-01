Mühlviertel Volleys trotz langer Pause hellwach

Ganze vier Wochen Matchpause hatten die Spielerinnen der Mühlviertel Volleys seit ihrem letzten Liga-Auftritt im Dezember. Eine Zeit, die für einige intensive Trainingseinheiten ab Neujahr sowie den Turniersieg bei den ASKÖ Landesmeisterschaften in Freistadt genutzt wurde.

Am Wochenende folgte vor heimischer Kulisse die Rückkehr in das Scheinwerferlicht der zweiten Bundesliga, in der sich die Mühlviertel Volleys im Herbst nach durchwachsenem Saisonstart bis auf Platz drei hinaufgearbeitet hatten. Zu Gast war mit den Vorarlberger Teams VC Raiffeisen Dornbirn und blum VBC Höchst jedoch niemand Geringerer als die beiden Tabellenführenden. Im ersten Gang dieses Volleyball-Gourmetmenüs erwarteten die Pergerinnen am Samstag das Team aus Dornbirn in der Donauwell Arena. Und vom ersten Punkt weg zeigten die Girls rund um Kapitänin Melanie Steiner großartiges Powervolleyball. Mit der bisher besten Leistung in dieser Saison überzeugten die Mühlviertlerinnen in allen Elementen und gewannen das Spiel gegen den bisherigen Tabellenführer unerwartet deutlich mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:22).

In exakt dieser Tonart wollten das Perger Team dann auch am Sonntag gegen blum VBC Höchst loslegen. Doch leider konnte die Mannschaft von Coach Lydia Trauner nicht ganz an das Niveau vom Vortag anschließen. So ging dieses Match mit 3:1 (25:23, 18:25, 25:16, 28:26) verdient an die Vorarlbergerinnen, die damit auch die Tabellenführung übernahmen.

"Die gezeigte Leistung des gesamten Teams am Samstag hat einmal mehr gezeigt, wie das Team spielen kann. Es war eine solche Freude, den Mädels beim Gewinnen zuzusehen. Vielleicht wollten wir alle zu sehr, dass sich das am Sonntag wiederholt", zeigte sich Pergs Sportdirektor Josef Trauner nach dem Auftaktwochenende hochzufrieden mit seiner Mannschaft und gratulierte auch den Gegnerinnen aus Höchst zu einer makellosen Leistung: "Sie haben das Spiel absolut verdient gewonnen. Vielen Dank aber auch an unser großartiges Heimpublikum, das uns speziell am Samstag großartig unterstützt hat."

Bereits am kommenden Samstag folgt um 18.30 Uhr gegen ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt/2 (Tabellensiebenter) in der Donauwell Arena Perg das nächste Heimspiel.

