Motorradfahrer (31) an der Hand verletzt: Polizei sucht Audi-Fahrer

Gesucht wird nach dem Lenker eines schwarzen Audis, der am Freitag gegen 16:15 Uhr auf der B38 im Gemeindegebiet von Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) unterwegs war. Der Mann hatte auf Höhe der Ortschaft Leithen, kurz vor Vorderweißenbach, zwei Radfahrer überholt und war dabei einem entgegenkommenden Motorradfahrer gefährlich nahe gekommen. Und zwar so nahe, dass die linke Hand des 31-jährigen Mühlviertlers von dem Pkw gestreift wurde, als er dem Autofahrer deutete. Zu Sturz kam der Motorradfahrer nicht. Der Lenker des Audis fuhr ohne anzuhalten in Richtung Bad Leonfelden weiter.

Mittelhandknochen gebrochen

Erst am nächsten Tag ließ der Biker seine Blessuren im Klinikum Rohrbach untersuchen. Es stellte sich heraus, dass der Mittelhandknochen gebrochen war. Ermittlungen zum schwarzen Audi verliefen bisher negativ, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Leonfelden unter der Nummer 059-133-4331 entgegen.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf Höhe der Ortschaft Leithen

