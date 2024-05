Gym-Schüler spielen "Der nackte Wahnsinn"

Die Bühnenspielgruppe "Classico" (Oberstufe) des BG/BRG Rohrbach zeigt den Komödienklassiker "Der nackte Wahnsinn" von Michael Frayn. Das Stück handelt von einer drittklassigen Theatergruppe, die eine Boulevardkomödie ("Nackte Tatsachen") zur Aufführung bringen will. Gezeigt werden kleine und große Katastrophen, die sich vor und hinter der Bühne während der Generalprobe und während der Aufführungen ereignen. Gespielt wird dieser Klassiker im Festsaal des BG/BRG Rohrbach. Die Premiere findet am 25. Mai um 20 Uhr statt: Bei der Generalprobe von "Nackte Tatsachen" herrscht Chaos und Verwirrung. Nichts läuft wie geplant: Auftritte werden verpasst, Texte vergessen, Kontaktlinsen gehen verloren, und die Requisiten sind ständig an falschen Stellen. Das Stück "Nackte Tatsachen" wird in jedem Akt von "Der nackte Wahnsinn" gespielt, wobei im ersten Akt die Generalprobe gezeigt wird, bei der die Bühne von vorne zu sehen ist. Im zweiten Akt spielt sich das Geschehen hinter den Kulissen ab, wo private Probleme, Eitelkeiten und Affären der Darsteller das Stück zur Farce machen. Im dritten Akt, die Truppe ist schon lange auf Tournee, nimmt das Chaos weiter zu. Die Pannen häufen sich, und das Theaterstück endet im totalen Durcheinander. Spieltermine: 27. und 28. Mai jeweils um 11.30, 29. und 31. Mai sowie am 2. Juni um 20 Uhr. Reservierung: theater@brgrohrbach.at

