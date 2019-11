Im Gedenken an Rudi Pfanns kleine Brücke von Helfenberg

Nun trug es sich zu, dass im heurigen Sommer eben jene kleine Brücke abgerissen und eine neue errichtet wurde. Am ersten Abend der Arbeiten an der Kitzmühlbrücke kam man deshalb ganz spontan zu einem kleinen Brückenfest zusammen. Natürlich mit dabei Rudi Pfann und auch die beiden Bürgermeister von Helfenberg und St. Johann.

Rudi Pfann spielte zur gemütlichen Runde auf und erzählte musikalisch vom einstigen Abriss der Brücke. Derart inspiriert, demontierte man die in die Jahre gekommenen Winkeleisen von der Brücke. Drei Wochen später kamen die Anrainer an Ort und Stelle noch einmal zusammen, um aus dem Material Erinnerungs-Pokale zu fertigen. Dem Original entsprechend wurden die Eisenstücke in Helfenberger- und Hansinger-Seite getrennt. Als Pokalsockel dienten Uferbäume, die kurzerhand gefällt wurden. Die Pokale für die Helfenberger-Seite ruhen auf einem Erlensockel, jene der Hansinger-Seite auf einer "Ölexnstaude".

Die geschichtsträchtigen Erinnerungsunikate werden nun um 20 Euro pro Stück verkauft. Der Erlös der Aktion kommt einer bedürftigen Familie in der Region zugute.