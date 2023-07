Glorious Bastards – dort könnten ganze Gemeinden Vollversammlung halten

Die kleinsten Gemeinden des Bezirkes Rohrbach könnten in Zukunft in Kollerschlag eine Vollversammlung mit allen Gemeindebürgern abhalten. Heute, 1. Juli, öffnet nämlich der Restaurant- und Barbetrieb am Loxone Campus seine Pforten. Als Konzept hat man sich für das Glorious Bastards entschieden – mit bis zu 600 Sitzplätzen.

Auf die Gäste aus der Region warten sowohl der Genuss von Burger, Steak und Pizza als auch vegetarische und vegane Gerichte im besonderen Ambiente. Nicht nur der Bürobereich ist mittlerweile mit Leben gefüllt, sondern auch der Gastrobetrieb des Loxone Campus empfängt seit heute seine Gäste. Das Restaurant und die Bar sind für alle geöffnet, nicht nur für Übernachtungsgäste, Seminarteilnehmer oder Mitarbeiter von Loxone, sondern auch für jene aus der Region, die in entspannter Atmosphäre Frühstück, Mittag- oder Abendessen konsumieren möchten. Hierzu gibt es an sieben Tagen die Woche die Möglichkeit.

Gestartet wird sanft

Wie in der Hotellerie und Gastro üblich, startet auch der Campus zuerst mit dem Soft-Opening. Im September findet dann die offizielle Eröffnung mit dem Tag der offenen Tür statt.

Thomas Moser und Martin Öller sind nicht nur als Eigentümer von Loxone bekannt, sondern vor allem als Visionäre, wenn es um das Thema Gebäudeautomatisierung geht. 2018 wurde die nächste Vision geboren – der Loxone Campus – ein intelligentes Gebäude-Ensemble aus Hotel, Büro, Logistik und Schulungszentrum, dessen Fertigstellung für heuer geplant ist.

Wie so oft in der Geschichte von Loxone entstand die Idee aus den eigenen Bedürfnissen heraus. Die Besonderheit daran – diese Komposition ermöglicht eine noch nie dagewesene Möglichkeit, ein Unternehmen und dessen Lösung in so vielen Facetten kennenzulernen. "Der Loxone Campus zeigt zwei gegensätzliche Gesichter: das leise und inspirierende, sowie das kraftvolle und unterhaltsame", beschreiben die beiden Vordenker das Projekt.

Modernes Hotel

Als Herzstück gilt das Auditorium, das alle Veranstaltungsformen ermöglicht und zugleich Teil der Gastronomie ist. Ob als Mühlviertel-Liebhaber, Technik- und Architektur-Interessierter oder als Seminar- und Eventveranstalter, jeder kann hier neue Konzepte erwarten. Das Hotel bietet 82 Zimmer inklusive Suiten. 600 Plätze im Gastrobereich samt Auditorium sowie 300 Arbeitsplätze am Campus zeigen die Ausmaße des Gebäudekomplexes.

