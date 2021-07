Ausweichmanöver mit Auto endete im Gegenverkehr

Ein 50-Jähriger aus Perg fuhr gegen 16 Uhr mit dem Auto auf der B124 Richtung Tragwein. In der Ortschaft Mistelberg in der Gemeinde Tragwein bremste er verkehrsbedingt ab, was die nachfahrende 25-jährige Auto-Lenkerin aus dem Bezirk Freistadt übersehen haben dürfte. Die Frau leitete eine Vollbremsung ein und versuchte nach links auszuweichen, stieß aber gegen das Heck des vor ihr fahrenden Pkw. Dadurch kippte ihr Wagen in den Gegenverkehr und prallte gegen die hintere Tür eines entgegenkommenden Pkw.

Bei dem Verkehrsunfall erlitt der Beifahrer des 50-Jährigen, ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt, Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung ins UKH Linz eingeliefert.