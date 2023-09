7000 Besucher beim Loxone Campus

In der Festküche herrschte Hochbetrieb.

Überwältigt war das gesamte Team von Loxone von dem enormen Interesse am Tag der offenen Tür anlässlich der Neueröffnung. Mit 3000 Teilnehmern hatte das Unternehmen gerechnet. Mehr als doppelt so viele kamen, um Einblicke in das Gebäude zu bekommen, das Hotel, Gastronomie, Seminarzentrum, Büro und Lager vereint.

Vereine kochten auf

Die Kollerschlager Vereine bewirteten die Besucher als eingespieltes Team. In Kollerschlag legte das Epizentrum der Gebäudeautomatisierung an diesem Tag einen fulminanten Start hin und die Gemeindebürger von Kollerschlag zeigten, was man im Mühlviertel möglich machen kann.

