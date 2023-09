Schwerer Unfall in Hörsching: Mopedfahrer (17) von Auto erfasst

Gegen sechs Uhr Früh war ein 17-Jähriger mit seinem Moped Richtung B1 unterwegs. In der Ortschaft Breitbrunn wollte er in den Waldweg zum Hörschinger Zentrum abbiegen. Dazu verringerte er das Tempo und setzte den Blinker. Hinter ihm fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Auto. Als er das Moped überholen wollte, kollidierten die Fahrzeuge. "Der 17-Jährige stürzte und blieb in der angrenzenden Böschung liegen", berichtet die Polizei. Der Rettungshubschrauber flog den Verletzten zum Linzer Kepler Klinikum.

