Linzer Herrenstraße tanzt und feiert die Individualität

Es ist kein Zufall, dass die Paradiesvogelblume, auch Strelitzie genannt, das Plakat des diesjährigen Sommerfestes am 5. Juli von 12 bis 22 Uhr in der Linzer Herrenstraße ziert. Denn sie ist ein besonderes sichtbares Zeichen für Individualität. "Es gibt keine Blüte, die gleich ist", sagen die Organisatorinnen Michaela Reisenberger und Anita Katzenberger. So wie die Herrenstraße auch nicht irgendeine Straße ist.

Das Blumenmotiv ist auch eine andere Anspielung. Eine auf Frida Kahlo, die mexikanische Malerin, die mit ihrer Kunst für die Freiheit stand. Das südamerikanische Lebensgefühl wollen die Geschäftsleute der Herrenstraße heuer in die Festzone bringen. So wird dieses Mal viel getanzt. Sabor Latino, die Tanzgruppe aus Linz, wird beim Herrenstraßenfest verdeutlichen, dass es in der Stadt eine große Szene gibt.

Mariachi Bautista werden traditionelle mexikanische Volkslieder singen und in ihrem zweiten Set Lieder präsentieren, die Frida Kahlo gewidmet sind.

Und Marcelo López und Damian Cortés werden zur Musik von Ed López Tango tanzen. Für Stimmung und Lebenslust werden auch die Urdrummer sorgen.

Der Posthof bringt mit Hoizkopf und The Shakin’ Suits mitreißende Musik in die Herrenstraße, und Songwriterin Lea Gatt wird eine Talentprobe abgeben.

Die Hüpfburg für Kinder ist genauso Programmteil wie das Kinderatelier bei Honeder. Bei Kleider machen Leute wird es die Nudie Jeans Repair Station geben, und bei In The Box können Schlüsselanhänger selbst gebastelt werden.

Im achten Jahr ziehen die Geschäftsleute, Restaurants, Bars und Cafés in der Herrenstraße an einem Strang. "Es ist jedem bewusst, dass die Organisation eines solches Festes keine Selbstverständlichkeit ist", sagt Reisenberger.

Picknick im Garten

So wie im Vorjahr organisiert der Rotary Club Linz-Schlossberg auch heuer wieder im Rahmen des Herrenstraßen-Festes Unterhaltung im wunderschönen Garten des Bischofshofs. Auch Bischof Manfred Scheuer ist Mitglied im Club, und deshalb wird der Bischofsgarten, der im Regelfall nicht öffentlich zugänglich ist, am Freitag von 14 bis 22 Uhr seine Pforten öffnen. Und wie immer gibt es Unterhaltung für Groß und Klein. Ein Wuzelturnier, Luftballontiere für die Jüngsten, Dosenwerfen und ein Treffen mit Vitus Mostdipf sind angesagt.

Natürlich sorgen die Rotarier auch für das leibliche Wohl der Gäste. Die Einnahmen fließen in das von Primar Johannes Fellinger initiierte Projekt zugunsten gehörgeschädigter Kinder mit weiteren Beeinträchtigungen.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at