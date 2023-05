Linz’ höchster Turm wird alle 17 Tage um ein Stockwerk höher

Lange Zeit bewegte man sich buchstäblich im Untergrund, doch seit einigen Wochen wächst das "Quadrill"-Projekt auf dem Areal der Linzer Tabakfabrik für jeden im Vorbeifahren sichtbar.

109 Meter hoch wird der Turm letztlich sein, der derzeit alle zweieinhalb Wochen um ein Stockwerk wächst und mittlerweile schon die "ersten 20 Meter" geschafft hat, wie es Thomas Bodner, Geschäftsführer der Bodner-Gruppe, gestern formulierte.

Am Montag feierten die Verantwortlichen die symbolische Grundsteinlegung des Vorhabens, das die Linzer Tabakfabrik komplettieren, zum eigenen Stadtteil machen wird. Immerhin werden nach der Fertigstellung der Bauarbeiten 2025 dann 5000 Menschen hier arbeiten, leben und wohnen.

Balance zwischen Alt und Neu

Dieses Verbindende der alten Tabakfabrik mit den vier neuen Gebäuden wurde von allen Beteiligten besonders hervorgehoben. Von einem Balanceakt zwischen Alt und Neu sprach Bodner. Architekt Martin Zechner drückte die hohe Ehrfurcht vor dem Bestand aus. Die Tradition der Behrens-Architektur habe man aber genutzt, um das Neubauprojekt weiterzuentwickeln.

Und für Bürgermeister Klaus Luger (SP) ist der Umstand, dass nach Ende der Bauarbeiten keine Grenze zwischen der zur kreativen Werkstätte umfunktionierten Tabakfabrik und den Neubauten mit Hotel, Büros und Wohnungen erkennbar sein wird, ein großes Kapital für die Zukunft des gesamten Areals. "Wir wollen eine Belebung auf beiden Grundstücken", sagte Luger in Richtung von Bodner.

Grundsteinlegung: Gerald Höninger (Dywidag), Klaus Luger, Thomas Bodner, Martin Zechner, Markus Eidenberger und Stadtrat Dietmar Prammer (v.l.n.r.) Bild: Bodner Bau

Für Markus Eidenberger, Direktor der Tabakfabrik, nimmt eine Vision jetzt Gestalt an. Die alte Tabakfabrik habe keine zusätzlichen Flächen mehr zu vergeben, aber Interessenten gebe es noch genügend. So werden in den neuen Gebäuden ein Lebensmittelmarkt, Bankfilialen und eine Apotheke angesiedelt. Das Arcotel wird neun Stockwerke des Turms in Beschlag nehmen, dazu kommt noch die Skybar im obersten Teil.

Einen kleinen Vorgeschmack auf den Ausblick von dort oben konnten gestern Gäste der Grundsteinlegung erleben. Mit einer am Kran hängenden Kabine kam man immerhin bis in die Höhe des 17. Stockwerkes des in Bau befindlichen Turms, der 28 Geschoße haben wird.

Beeindruckender Blick in die Tiefe von der Kabine aus. Bild: OÖN/rgr

Anrainer fürchten Verkehr

In der Nachbarschaft ist man weiterhin nicht besonders erbaut über die Zukunftsaussichten. Vor allem die Verkehrssituation macht den Anrainern Kopfzerbrechen. Die Tiefgarage sei "für ein derart verdichtetes Projekt" zu klein dimensioniert, der öffentliche Verkehr fehle praktisch gänzlich, kritisiert Brita Piovesan, Sprecherin der Initiative "Tabakfabrik – wir reden mit". Das Stadtbahnprojekt stehe in den Sternen, konkrete Planungen und Zeitpläne würden fehlen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.