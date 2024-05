4 Insassen retteten sich in Linz aus brennendem Auto

Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am Sonntag gegen 13:51 Uhr auf der Hohe Straße in Richtung Lichtenberg. Als der Fahrer bemerkte, dass Rauch aus dem Motorraum drang, hielt er den Pkw gleich am rechten Fahrbahnrand an. Er und seine drei Mitfahrer, zwei Frauen (18, 50) und ein 20-jähriger Mann, brachten sich schnell in Sicherheit. Das Auto rollte rauchend über die Fahrbahn und blieb in einer Böschung hängen.

Da bereits Flammen aus dem Motorraum schlugen, verständigte der Lenker die Feuerwehr. Diese brachte den Brand rasch unter Kontrolle, verletzt wurde niemand.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper