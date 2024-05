Talente im Scheinwerferlicht

Eine Konzertnacht, in der Talente im Blickpunkt stehen.

Das Popular Musik Institut, kurz PMI, der Landesmusikschule Puchenau ist eine Talenteschmiede. Das muss und will man auch herzeigen.

Das geschieht jährlich mit einem Konzertabend, der der Titel "PMI Spotlight" trägt. Am 29. Mai ab 18.30 Uhr ist es wieder so weit. Im Scheinwerferlicht wird ein Querschnitt der pädagogischen Arbeit sichtbar.

Als Ausbildungsstätte für verschiedenste Bereiche der Popularmusik (Rock, Blues, Jazz, Pop oder lateinamerikanische Stile) konzipiert, wird Wissen vermittelt. Die umfassende Ausbildung beginnt beim Instrument und reicht über Ensemblearbeit bis zu Studiopraxis und Kenntnissen, wie das Musikgeschäft heute funktioniert.

Gemeinsam musizieren, auch das wird bei "PMI Spotlight" zelebriert. Bild: LMS Puchenau

"Über alle Altersklassen"

Ein Höhepunkt des heurigen Konzertabends wird sicher die „PMI Super Brass Big Band“ sein, die Gerd Rahstorfer zusammengestellt hat. In dieser Formation wird über alle Alters- und Instrumentalklassen musiziert. Von "einem illustren Haufen" ist da die Rede. Man könnte aber auch sagen, dass sich hier wieder einmal zeigt, das Musik eine Sprache ist, in der sich unterschiedlichste Charaktere austauschen können - und auf die sie sich einigen können. Auch das ist eine Besonderheit der "PMI Spotlight"-Nacht, bei der sich Können und Freude am Tun vermischen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper