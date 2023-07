Liegen gelassener Hundekot als Ärgernis

Der Unmut vieler Kirchberg-Theninger ist groß. Der Grund? Achtlos liegen gelassene Hundkothäufchen.

"Es ist egal, wo man im Ort spazieren geht, man sieht an den Feldrändern überall hinterlassene Hundeexkremente. Das ist weder gustiös noch ist es verantwortungsvoll von den Hundebesitzern, die ihren Pflichten des Wegräumens nicht nachkommen", sagt auch der Obmann des Umweltausschusses, Christoph Klebinder.

In der 2576-Einwohner starken Gemeinde würden derzeit insgesamt 167 angemeldete Hunde gezählt, das rücksichtslose Verhalten der Hundebesitzer in puncto Wegräumen habe in den vergangenen Jahren leider immer mehr zugenommen, so die Erfahrung des SP-Politikers.

Aufsteller als erster Schritt

Deshalb habe sich der Umweltausschuss nun dazu entschieden zu handeln, die Hundehalter sollen künftig verstärkt auf ihre Pflichten aufmerksam gemacht und so sensibilisiert werden.

In einem ersten Schritt sollen nun Aufsteller ("Nimm ein Sackerl für mein Gackerl") Hundebesitzer an exponierten Stellen daran erinnern, dass sie den Hundekot nach verrichtetem Geschäft ihrer Vierbeiner auch wegräumen müssen.

Weitere Maßnahmen sollen den Aufstellern folgen, kündigt Klebinder an: "Es braucht eine breit angelegte Infokampagne, die das Bewusstsein der Hundebesitzer für mehr Solidarität schärft. Wir leben alle in dieser Gemeinde, und wir alle, ohne Ausnahmen, sollten auch persönlich dafür sorgen, dass sie so sauber wie möglich bleibt."

