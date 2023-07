Kellner stürzte von Passagierschiff in die Donau

Vier Feuerwehren standen Mittwochnacht am Donauufer in Wilhering im Einsatz.

Ein Kellner eines Passagierschiffs war kurz vor 23 Uhr in die Donau gestürzt. Wie es zu dem Malheur kam, ob der Mann betrunken war, konnte die Polizei am Donnerstagmorgen nicht bestätigen. Fest steht, dass er großes Glück hatte. Nachdem er beim Donaukraftwerk Ottensheim-Wilhering ins Wasser gefallen war, kamen mehrere Feuerwehrleute, Sanitäter und Polizisten zur Unglücksstelle. Zwischenzeitlich war der Kellner bereits ans Ufer geschwommen. Er dürfte keine Verletzungen davongetragen haben und wollte offenbar wieder zurück auf das Schiff. "Man setzte ihn in der Schleuse des Kraftwerks ab, dort konnte er wieder zusteigen", hieß es in einer ersten Information. Nach gut einer halben Stunde war der Einsatz beendet.

