Jahrmarktgelände wieder für den Verkehr freigegeben

Blick von der Donaubrücke in Urfahr am Dienstagvormittag

Wie berichtet, ist das Urfahranermarktgelände am Montag für den Verkehr gesperrt worden. Wegen des anhaltenden Starkregens drohte die Donau über die Ufer zu treten. Dienstag, 14.30 Uhr, lag der Pegel bei 585 Zentimetern. Ab 680 Zentimetern würde die Donau im Bereich Alturfahr-West sowie beim Jahrmarktgelände über die Ufer treten. Da der Regen nachließ und auch der Hydrographische Dienst von einer Entspannung ausgeht, beschloss der Hochwasserstab der Stadt Linz, die Sperre des Jahrmarktgeländes am Dienstagnachmittag wieder aufzuheben. Auch die AEC-Durchfahrt in Urfahr wurde wieder für den Verkehr freigegeben. Man werde die Lage aber kontinuierlich evaluieren, hieß es von der Stadt Linz.

Durchfahrt am Mittwochmorgen gesperrt

Dass der mobile Hochwasserschutz noch aufgebaut wird, hat einen einfachen Grund: man nutze die Gelegenheit, um die Stützen und Dammbalken einer routinemäßigen Wartung zu unterziehen. Der Aufbau wirkt sich Mittwochfrüh auf den Pendlerverkehr aus: die ÖBB sperren am Mittwoch zwischen sechs und acht Uhr die Durchfahrt durch den Schranken Rudolfstraße/Ottensheimerstraße.

